Более 2,6 тысячи детей отдохнут в летних лагерях в Богородском округе

Специальная комиссия проверила готовность детских оздоровительных лагерей, которые расположены в Богородском округе. За лето они примут более 2600 детей из Богородского округа и других муниципалитетов Подмосковья.

Члены межведомственной комисси Богородского округа проверили условия для отдыха детей в лагерях «Мир в дружбе», «Мир на озере» и «Мир в лесу». Они осмотрели территорию и помещения, пищеблок, спальные корпуса. Уделили внимание досуговым зонам и зонам спорта.

Грубых нарушений не выявлено, все замечания устранят до заезда детей. Лагеря готовы к встрече детей.