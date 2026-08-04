Более 26 тысяч заявок на статус многодетных подали в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года в Подмосковье на региональном портале госуслуг поступило более 26 тысяч заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семье. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Заявления могут подавать семьи, состоящие в зарегистрированном браке, а также матери и отцы-одиночки с тремя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, обучающимися очно.

Льготный статус дает право на бесплатный проезд, компенсацию оплаты коммунальных услуг, получение земельного участка или выплаты, бесплатное посещение музеев, парков, выставок и других учреждений.

В Мингосуправления уточнили, что в онлайн-форму заявления интегрирован умный сервис. Он автоматически проверяет сведения о детях заявителя в информационной системе Минсоцразвития Московской области и отображает их списком. Заявителю нужно лишь выбрать каждого ребенка из списка. Если ребенок отсутствует, информацию о нем необходимо внести самостоятельно.

Если у заявителя уже есть льготный статус «Многодетная семья», умный сервис отобразит это при заполнении заявления и укажет срок его действия. Кроме того, для удобства заявителей внедрен сервис предпроверки наличия ранее поданного заявления, что позволяет избежать повторной подачи, если по предыдущему обращению еще не принято решение.

Подать заявление можно по ссылке.