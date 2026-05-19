Еще 2,6 тысячи заявлений на обслуживание счетчиков подали в Подмосковье онлайн

С начала текущего года на региональный портал госуслуг поступило свыше 2,6 тысяч заявлений на обслуживание приборов учета водоснабжения, водоотведения и тепловой энергии. Такую информацию предоставила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет провести обслуживание и опломбировку приборов учета теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Московской области. Это могут сделать ресурсоснабжающие организации.

Заявку на услугу «Обслуживание приборов учета водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии» можно подать на портале в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Коммунальные услуги». Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.