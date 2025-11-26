Более 26 тысяч проб мяса взяли на ярмарках Подмосковья с января

Ветеринары Подмосковья проверили качество мяса птицы, которое продается на ярмарках региона. За десять месяцев 2025 года они отобрали более 26 тысяч проб и провели свыше 23 тысяч лабораторных исследований.

Проверки включали сразу несколько этапов. Ветеринары анализировали физико-химические показатели продукции, в том числе уровень влаги, белка, жира и другие параметры, которые должны соответствовать техрегламентам. Параллельно проводился дозиметрический контроль на современном оборудовании, чтобы исключить радиационные риски. Также специалисты выполняли «пробу варки»: мясо варили, после чего оценивали бульон и волокна на соответствие нормам качества.

Все результаты оказались в пределах нормы, ни одну партию мяса птицы не сняли с продажи. В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что регулярные лабораторные исследования помогают обеспечивать безопасность продуктов и поддерживать высокий стандарт качества на ярмарках.