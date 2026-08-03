Более 26 тысяч человек приняли участие в мероприятии «Культурный код Подмосковья»

В субботу, 1 августа, в 84 парках Московской области прошло мероприятие «Культурный код Подмосковья». Гости парков смогли посетить тематические выставки, лекции, мастер-классы, экскурсии, концертные программы и интерактивы, посвященные истории, традициям и выдающимся личностям муниципалитетов.

В парке «Сестрорецкий» в Клину посетители послушали лекцию об истории округа, посетили планшетную выставку «Творцы науки и техники в Клинском крае», концертную программу, выставку самоваров и познавательное мероприятие, посвященное Ивану Усагину.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялся арома-фестиваль «Шик-МодернЪ». Гости приняли участие в театральной экскурсии, мастер-классах и ярмарке, посетили выставку-пленэр, лекции, концертную программу, а также познакомились с историей отечественной парфюмерии.

В Городском парке Солнечногорска участники мероприятия расписали деревянные заготовки по мотивам работ Василия Ложкина, посетили художественные и фотовыставки, открытый урок по живописи, ярмарку и концертную программу.

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде для гостей провели лекцию «Русские лаки», семейные мастер-классы, тематический квест «Собери Культурный код», организовали самоварную станцию и праздничный концерт.

В парке Мира в Мытищах посетители приняли участие в интерактивной программе, посвященной культурному наследию округа, семейной эстафете, танцевальном мастер-классе, пленэре, мастер-классе по изготовлению сувениров и познакомились с работами местных мастеров на выставке изделий ручной работы.