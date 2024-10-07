Более 26 тысяч школьников Подольска приняли участие во всероссийской олимпиаде

Первый этап всероссийской олимпиады для школьников округа завершится в Подольске в октябре. В соревнованиях уже показали свой уровень подготовки более 26 тысяч учеников.

Воспитанники учебных заведений округа проверили свои знания уже по 23 предметам программы. После каникул их ждет еще один этап олимпиады по информатике.

Ученики с четвертого по 11-й классы увлеченно выполняли разнообразные задания и сравнивали с результатами соперников. Лучшие участники попадут в муниципальный этап олимпиады, который будет проходить с 14 октября до конца ноября.

Всероссийская олимпиада школьников традиционно проводится в каждом учебном году с сентября по июнь. После школьного и муниципального этапа лучшие выходят на региональный уровень, а затем участвуют в заключительной части соревнований. Победители и призеры последнего этапа могут поступить в ведущие вузы России без экзаменов.

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