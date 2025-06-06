Более 2,6 километра теплотрассы заменят в деревне Покровское в Истре

Более 2,6 километра теплотрассы в деревне Покровское заменят коммунальщики в рамках госпрограммы. Работы идут полным ходом, и половина участка уже обновлена.

Система отопления и горячего водоснабжения в деревне была введена еще в 70-х годах прошлого века, но капитальный ремонт никогда не проводился. За несколько десятков лет трубы, которые проложили в то время, выработали свой ресурс и давно нуждались в замене.

На данный момент подрядчик уже выполнил замену почти половины трубопровода. Участок, на котором проходит ремонт, снабжает теплом и горячей водой 15 многоквартирных домов, а это почти 1,2 тысячи жителей, а также четыре социально значимых объекта.

Ремонт позволит значительно снизить количество аварий и повысить качество теплоснабжения, а также улучшит подачу горячей воды в Покровском. Завершить работы планируется до 30 июля, а после замены теплотрассы проведут благоустройство территории.