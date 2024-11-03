Более 26 километров нового асфальта уложили в Дмитрове на 9 участках дорог

В Дмитрове продолжают реализовывать проект «Безопасные качественные дороги». Специалисты уже обновили асфальт на девяти участках региональных дорог.

Специалисты «Мосавтодора» обновили километр покрытия на участке улицы Пушкинская от улицы Семенюка до улицы 2-я Центральная.

Работы прошли и в других населенных пунктах округа. К примеру, дороги отремонтировали на участках от поселка дома отдыха Горки до деревни Старо, от села Костино до поворота на СНТ Металлург, от деревни Кунисниково до поворота на деревню Поддубки, от деревни Лучинское до посёлка Автополигон.

Ремонты прошли и около Рогачевского шоссе, села Орудьево, деревень Саввино и Ивановское. Почти 1,5 километра линий наружного освещения появилось на двух участках региональной дороги «Хлебниково — Рогачево».

«Ремонт дорог, обустройство новых тротуаров и установка освещения играют ключевую роль в повышении безопасности дорожного движения, улучшении транспортной доступности и создании комфортных условий для жителей и гостей округа. Качественные дороги и освещение способствуют снижению аварийности, улучшению транспортной логистики и повышению качества жизни в целом», — сказал заместитель главы городского округа Дмитров Михаил Жуков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».