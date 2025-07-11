Более 26 километров автодорог обновили в Истре с начала года

В муниципальном округе Истра обновили более 26 километров автодорог. Всего в 2025 году планируется привести в порядок 65 участков общей протяженностью свыше 60 километров.

В рамках масштабной кампании по ремонту дорог в Истре завершили работы на 39 участках. Обновленное асфальтовое покрытие уже появилось в Истре, Дедовске, а также в ряде населенных пунктов: Ивановском, Петровском, Павловском, Красновидово, Юрьево, Павловской Слободе, Хмолино, Брыково, Манихино, Румянцево, Северном и Новопетровском.

На региональных дорогах завершили ремонты в Дедовске на улицах Ногина, Железнодорожной и Гражданской, а также на направлениях: «Волоколамское шоссе — Мансурово — Раково», «Истра — Вельяминово — Давыдовское», «Волоколамское шоссе — д/о Снегири». Также продолжаются работы на участке от ЦКАД до деревни Духанино.

До конца сентября в округе планируется отремонтировать еще 19 участков муниципальных дорог и семь региональных. Это добавит еще около 30 километров качественного дорожного покрытия.

Благодаря системному подходу и поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева, муниципальный округ Истра уже четвертый год подряд входит в топ-5 округов по объемам дорожных ремонтов.