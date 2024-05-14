Более 2500 опасных деревьев спилили в Подмосковье в апреле | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 22:09 Более 2500 опасных деревьев спилили в Подмосковье в апреле Пресс-служба ГУСТ МО

Читать 360 в

Коммунальные службы под контролем ГУСТ Московской области убрали с подмосковных улиц опасные деревья — сухостойные и аварийные. В апреле специалисты спилили 2 578 таких растений в 57 городских округах.

Во Фрязино рабочие убрали опасные деревья возле домов на Школьной улице и около дома № 10 в Новом проезде, а в Долгопрудном аварийные деревья удалили у железнодорожной станции «Шереметьевская» и на Первомайской улице.

Реклама

Инспекторы ГУСТ также следят, чтобы рабочие сразу же убирали с улиц спиленные деревья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».