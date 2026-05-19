Более 2500 дорожных ям устранили в Серпухове с начала года

Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил, что с 1 января выявлен 2 711 ямочный дефект, устранено 2 526, в работе — 185. В системе «Яндекс.Вектор» разработаны маршруты для дворников и техники, созданы учетные записи, выдаются задания. За три дня отработано 492 маршрута. Ежедневно проводится ручная уборка смета, механизированное прометание, мойка и уборка дорог, покос газона.

На совещании также обсудили вопросы содержания контейнерных площадок, которых на территории округа насчитывается 734. 460 из них обслуживает МБУ «Комбинат благоустройства», остальные — управляющие компании. Приоритетом в ликвидации навалов являются обращения жителей, данные чат-бота ТКО и камер «Безопасный регион». Чат-бот ТКО демонстрирует высокую эффективность: из 6 113 поступивших сообщений отработано 6 101, что составляет 99,8%. На контейнерных площадках установлены 124 камеры «Безопасный регион». Направлено 209 случаев нарушений, вынесены соответствующие постановления.

Особое внимание в округе уделают капитальному ремонту образовательных учреждений. В 2026 году в Серпухове обновят четыре школы. Подрядчикам школ № 7 и № 10 поручено усилить темпы работ для соблюдения сроков. К 1 сентября должны быть завершены как строительно-монтажные работы, так и оснащение учреждений и благоустройство прилегающих территорий.