Более 250 жителей Ленинского округа прошли диспансеризацию за неделю

Врачи клинической больницы в Ленинском городском округе напомнили жителям о важности прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. За прошедшую неделю чек-ап организма провели для 257 пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Особенно важен такой контроль летом — именно в этот сезон возрастает нагрузка на организм из-за жаркой погоды, активного отдыха, физического труда на даче и огородах. Многие жители старшего возраста активно занимаются садоводством, испытывая повышенные физические нагрузки, а также воздействие высокой температуры воздуха», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Летом нагрузки на организм возрастают у пожилых людей, занимающихся физическим трудом. Своевременная проверка поможет выявить проблемы и принять необходимые меры.

В пресс-службе Ленинского округа добавили, что профилактический осмотр может пройти любой желающий. Диспансеризация бесплатна по полису ОМС и занимает всего около двух часов. Записаться во все амбулаторные подразделения Видновской больницы можно по телефону 122 или через портал Госуслуг.