Более 250 засоров устранили на канализационных сетях Подмосковья за неделю

Сотрудники Мособлводоканала устранили 251 засор на канализационных сетях. Колодцы были прочищены в шести городских округах Подмосковья.

Наиболее трудные ситуации зафиксировали в поселке Шатурторф в Шатуре. Там рабочие доставали мусор из 25-метровых труб и колодца на Новой улице. Такие же неполадки удалось устранить на улицах Красные Ворота и Советской, где протяженность проблемных участков составила уже 30 метров. Для решения каждой проблемы использовали спецтехнику.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Жителей Подмосковья в очередной раз призвали не смывать в канализацию посторонние предметы: салфетки, бытовой и строительный мусор и крупные отходы. По словам специалистов, это может привести к серьезным последствиям и потребовать значительных ресурсов для устранения проблем.