Более 250 выпускников в Химках получили золотые и серебряные медали

В Химках почти пять тысяч школьников получили аттестаты. Недавно в округе прошли выпускные вечера для учеников 9 и 11 классов.
В этом году выпускаются27 стобалльников по русскому языку, математике, литературе, химии, физике и информатике.
«Дорогие выпускники! Вы прошли долгий и интересный путь, стали частью большой и дружной школьной семьи. Пусть полученные знания и навыки станут основой для вашего дальнейшего развития», — написала в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Елена Землякова.
Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский также поздравил выпускников.
«Сегодня перед вами открываются новые горизонты. Верьте в себя, не бойтесь трудностей и всегда стремитесь к поставленным целям. Уверен, что вы станете достойными гражданами нашей страны», — отметил он.
Более 250 выпускников получили аттестаты особого образца с золотыми и серебряными медалями.
Ученики ярко отпраздновали окончание школы. Программа вечеров включала вручение аттестатов, концертные выступления и танцы.
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