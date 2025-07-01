Более 250 выпускников получили дипломы в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске

В Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске состоялась церемония вручения дипломов выпускникам колледжа «Подмосковье». 275 студентов из первых и вторых подразделений учебного заведения получили документ о получении профессионального образования.

С напутственными словами и поздравлениями для выпускников выступили директор колледжа Антонина Юдина, первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин, главврач «Солнечногорской больницы» Лариса Борисова, начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Дмитрий Нилов, представители противопожарной службы и ресторанного бизнеса.

«Я рад, что у нас в Солнечногорске есть такие хорошие учебные заведения, которые готовят настоящих специалистов. Многие из них уже работают в местных компаниях и помогают развивать экономику», — прокомментировал Александр Кузьмин.

Активных студентов наградили почетными грамотами. Их получили те, кто хорошо проявил себя на чемпионатах по профмастерству, в искусстве и в других областях.

«Больше половины наших студентов уже нашли работу. Поэтому праздничное вручение дипломов является значимым событием как для нашего колледжа, так и для компаний, которые с нами сотрудничают, и, конечно, для родителей. В этом году мы радуемся первому выпуску в Солнечногорске по специальности „правоохранительная деятельность“, и также выпускаем профессионалов в области спасательных работ, гостиничного бизнеса, а самым крупным является выпуск по сестринскому делу», — рассказала Антонина Юдина.

Отметим, что в 2025 году колледж «Подмосковье» выпустил 1555 специалистов, из которых 175 завершили обучение с отличием.