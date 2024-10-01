Более 250 учеников гимназии в Подольске приняли в проект «Орлята России»

В гимназии имени Подольских курсантов состоялось посвящение 255 первоклассников в гимназисты и их включению в ряды движения «Орлята России». Мероприятие объединило учащихся из трех корпусов, которые в знак присоединения к крепкому содружеству получили значки с символикой «Орлят России».

Маленьких участников движения приветствовали их старшие наставники — кадеты и активисты Движения Первых, а также третьеклассники, уже состоящие в рядах «Орлят России». Старшие товарищи пожелали новоиспеченным орлятам успехов на их школьном пути и вручили памятные значки.

Первоклассники дали торжественную клятву быть верными содружеству «Орлят России» и гордо носить звание Орленка. Педагоги гимназии пожелали самым маленьким ученикам успехов на их удивительном пути, полном открытий и невероятных событий.

«Орлята России» — это всероссийский проект, созданный для начальной школы с целью воспитания активных граждан. Он объединяет миллионы детей, учителей и родителей по всей стране. В рамках программы ученики совместно с педагогами работают над достижением звания «Орленок» в семи уникальных направлениях, включая «Орленок — лидер», «Орленок — Хранитель исторической памяти» и «Орленок — Доброволец».

Самые активные участники программы смогут принять участие в тематических сменах во всероссийском детском центре «Орленок» и «Океан».

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