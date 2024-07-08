Более 250 участников выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу в Мытищах

Участниками первенства и чемпионата региона стали более 250 силачей. Первенство и чемпионат Московской области по всем возрастным и весовым категориям — главные состязания года.

Первенство и чемпионат Московской области по пауэрлифтингу прошли в спортивном центре «Строитель» в Мытищах. Более 250 атлетов из специализированных школ, клубов и объединений Подмосковья боролись за звание сильнейшего. Соревнования проходили по всем возрастам и весовым категориям.

«Приятно видеть на таком представительном турнире большое количество мытищинских спортсменов, представляющих не только спортивную школу округа, но и другие клубы и центры. Наши земляки уже собрали внушительный комплект наград, улучшают свои результаты. Ждем новых успехов», — рассказал главный судья соревнований, тренер мытищинской спортивной школы и главный тренер сборной Московской области по пауэрлифтингу Николай Малов.

Классическое троеборье — основная и самая популярная дисциплина. Пауэрлифтеры, которые успешно выступят на чемпионате Московской области, попадут в состав сборной региона. Лучшие из них примут участие в первенстве России.

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