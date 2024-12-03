Более 250 участников собрал семейный фестиваль «Движения Первых» в Чехове

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Приуроченный к этому событию семейный форум для активистов «Движения Первых» объединил в Чехове свыше 250 человек из разных городов южного Подмосковья.

Участниками мероприятия стали многодетные семьи, семьи, воспитывающие приемных детей, семьи участников специальной военной операции и просто семьи, чьи дети — активисты президентского проекта «Движение Первых». На мероприятии собравшиеся познакомились друг с другом, увлекательно и с пользой провели выходные.

Ребята и их родители принимали участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей, писали послания военнослужащим специальной военной операции на фронт, участвовали в спортивной эстафете, викторинах по истории, литературе и географии.

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