Более 250 тысяч туристов посетили зимой Солнечногорск

С 1 декабря 2025 года по 28 февраля текущего в Солнечногорске побывало более четверти миллиона гостей. Наибольшей популярностью у туристов пользовались городской парк культуры и отдыха, набережная озера Сенеж и «Выстрел».

Более 30 тысяч любителей активного зимнего отдыха провели время на центральном катке Солнечногорска. Поклонники пешего туризма гуляли вдоль набережной «Выстрел» и любовались местными достопримечательностями, такими как знаменитый местный маяк.

Особое внимание гости уделяли местной кухне. Оригинальный напиток — глинтвейн «Солнечный» — оценило более 380 посетителей. Услугами отелей в зимнем сезоне воспользовались больше 2 тысяч туристов, наслаждавшихся прекрасными видами заснеженного леса прямо из окон номеров.

Первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик отметил, что Солнечногорск становится точкой притяжения не только летом, но и в самое холодное время года.

«Активный отдых на природе, гастрономические выходные, история и уютные прогулки — запросы у туристов разные, но цель одна: качественно и с пользой провести время», — сказал Кирилл Типографщик.