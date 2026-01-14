Более 250 тысяч человек посетили музей-заповедник «Горки Ленинские» в 2025 году

Пресс-служба администрации г. о. Ленинский

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Ленинский

Музей-заповедник «Горки Ленинские» в Подмосковье подвел итоги рекордного 2025 года. Число посетителей учреждения достигло исторического максимума в 260 780 человек, впервые превзойдя показатель 1970 года.

Как сообщает пресс-служба главы Ленинского округа, эта цифра почти вдвое превышает посещаемость 2015 года (129 500 человек). Росту способствовала насыщенная программа, включавшая крупные фестивали, выставки и новые инфраструктурные проекты.

«Все позитивные события в жизни музея-заповедника связаны с нашими гостями. Реализованные проекты стали важным шагом к улучшению комфорта посетителей», — отметил директор «Горок Ленинских» Евгений Сарамуд.

Среди ключевых событий года — открытие художественно-терапевтической тропы «Лес», паблик-арт фестиваль «Заповедное», масштабная Арт-Масленица и возрождение усадебного огородничества в исторических оранжереях. Также была опубликована первая за долгое время монография, посвященная истории главной экспозиции музея.