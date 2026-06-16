Более 250 спортсменов вышли на старт легкоатлетического забега в Зарайске

В Зарайске прошли соревнования по трейлу. Это забег, где физически выносливые участники соревнуются на скорость.

На старт соревнований вышло более 250 спортсменов из 20 городов Московской, Рязанской и Тульской областей. Для самых юных бегунов организаторы подготовили дистанцию 600 метров, для опытных — шесть километров. Спортсменов ждали подъемы, спуски и несколько километров по пересеченной местности.

Возрастных ограничений для участия в трейле не было. Самому юному спортсмену, вышедшему на старт, исполнилось всего четыре года. А самым опытным стал Михаил Руссков, который в свои 78 лет полон сил и энергии.