Более 250 спортсменов вышли на старт легкоатлетического забега в Зарайске
В Зарайске прошли соревнования по трейлу. Это забег, где физически выносливые участники соревнуются на скорость.
На старт соревнований вышло более 250 спортсменов из 20 городов Московской, Рязанской и Тульской областей. Для самых юных бегунов организаторы подготовили дистанцию 600 метров, для опытных — шесть километров. Спортсменов ждали подъемы, спуски и несколько километров по пересеченной местности.
Возрастных ограничений для участия в трейле не было. Самому юному спортсмену, вышедшему на старт, исполнилось всего четыре года. А самым опытным стал Михаил Руссков, который в свои 78 лет полон сил и энергии.
На финише все участники трейла получили памятные медали. Победителей наградили статуэтками с символикой забега и подарками от спонсоров.
Глава муниципалитета Виктор Петрущенко отметил, что такие соревнования в Зарайске прошли впервые, но станут ежегодными.