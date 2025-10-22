Более 250 школьников приняли в «Орлята России» в Подольске

К доброй традиции посвящения в «орлята» в Подольске уже не первый год присоединяются ученики младших классов. В этом году в корпусах школы «Бородино» в ряды движения вступили 280 детей.

Директор школы Наталья Павлюк подчеркнула важность этого события для ребят. «„Орлята России“ — это направление, которое дает каждому младшему школьнику проявить себя в разных направлениях — в волонтерском движении, в спортивных мероприятиях, развить свой творческий потенциал», — отметила она.

Во время церемонии посвящения ребятам в торжественной обстановке вручили удостоверения и галстуки. В свою очередь школьники исполнили гимн «Орлята России».

С первых дней юные участники программы пробуют себя в разных направлениях: «Лидер», «Доброволец», «Спортсмен», «Эрудит», «Мастер», «Эколог» и «Хранитель исторической памяти». Каждое из них помогает развивать важные качества и навыки, формирует активную жизненную позицию, доброту и готовность помогать другим.

Программа «Орлята России» была разработана в 2021 году. Это уникальный проект, направленный на развитие социальной активности младшеклассников. Движение поможет им раскрыть свои способности, научит дружить, быть ответственными и стремиться к знаниям.