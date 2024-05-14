Более 250 школьников поучаствовали в робототехнической олимпиаде в Истре | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 15:58 Более 250 школьников поучаствовали в робототехнической олимпиаде в Истре Робототехническая олимпиада прошла в Истре Телеканал «360»

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В технолицее имени Долгих под Истрой прошла региональная Российская робототехническая олимпиада. Участие в ней приняли более 250 школьников и студентов со всего Подмосковья.

Участники приехали в село Павловская Слобода, чтобы сконструировать лучших роботов. За работой команд следило опытное жюри — около 40 судей. Участникам запрещалось общаться с тренером, разговаривать по телефону, советоваться во время олимпиады с родителями.

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Олимпиада проходила в три этапа. Роботы на специальной площадке выполняли заезды и выполняли разные задания. Победители региональной олимпиады отправятся на всероссийский этап. Он пройдет в Оренбурге в конце июня.

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