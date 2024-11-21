Более 250 семей в Серпухове отметили 50-летие совместной жизни в 2024 году

Юбилеи в честь 50-летия совместной жизни отпраздновали в 253 семьях Серпухова в этом году. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Галина и Александр Минаевы — одни из юбиляров. Их история началась 52 года назад в парке имени Олега Степанова. С будущим мужем Галю познакомил друг. Гуляли, общались, потом остались вдвоем. Саша вызвался проводить девушку до дома.

Предложение руки и сердца жених сделал через два года, встретив любимую из командировки в Чехословакию. Свадьба была пышной, гуляли два дня.

В 1979 году Галина Минаева пришла в ЗАГС работать специалистом, в 1982 году стала заведующей. Проработала в общей сложности 35 лет.

Секретом семейной жизни супруги называют умение прощать и уступать друг другу. А еще нужно много времени проводить вместе и иметь общие интересы.

В семье Минаевых двое детей и две внучки.