Еще 250 постановлений вынесли за незаконные услуги такси в аэропортах Подмосковья

За первое полугодие сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья совместно с представителями МВД и службой безопасности аэропортов вынесли свыше 250 постановлений из-за незаконной деятельности по предложению услуг такси. Общая сумма штрафов превысила 1,2 миллиона рублей.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что с введением ответственности за нелегальное предложение услуг такси количество нарушений постепенно снижается.

«С вводом административной ответственности за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах региона с 19 августа 2025 года, число нарушений постепенно снижается», — сообщил он.

Мероприятия по пресечению работы нелегальных такси на территории аэропортов проводятся регулярно. Это позволяет пассажирам избегать взаимодействия с «зазывалами» и обращаться к официальным перевозчикам, у которых есть все необходимые разрешения и опыт.

Специалисты Минтранса Подмосковья могут привлекать к ответственности нелегальных перевозчиков. За предложение нелегальных услуг такси предусмотрены штрафы: пять тысяч рублей — для граждан, 20 тысяч рублей — для должностных лиц и 50 тысяч рублей — для юридических лиц.

Пользоваться услугами нелегальных такси небезопасно, так как пассажиры не застрахованы на случай аварии. Автомобиль такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета с желтой полосой посередине и серой внизу, шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. В салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением.