Более 250 патриотических мероприятий проведут в Химках до конца лета

Свыше 250 мастер-классов, викторин, кинопоказов, лекций и встреч с участниками специальной военной операции проведут в Химках в августе. Все они будут посвящены теме патриотизма.

Мероприятия проведут в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Организаторами программы стали муниципальные депутаты.

«Проект направлен на укрепление связи между поколениями, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Присоединиться сможет любой желающий», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Общественники провели уже более 100 мероприятий с начала июля. Проект заручился поддержкой жителей и активистов.

«Мы помним, какой ценой нашему народу досталась Великая Победа, и не позволим исказить нашу историю. Сохраняя прошлое, защищаем будущее», — подчеркнула председатель комиссии по добровольчеству, патриотическому воспитанию и молодежной политике общественной палаты Химок Мария Березеско.

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