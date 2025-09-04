Более 250 опасных троп вдоль ж/д путей устранили в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье вдоль железных дорог установили около тысячи метров ограждений, примерно 600 метров из которых — железобетонные. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Больше всего ограждений появилось в Наро-Фоминске — 180 метров. По данным ведомства, это помогло закрыть более 250 несанкционированных проходов через пути более чем в 40 городских округах.

В 2025 году зафиксировали 127 смертельных случаев на железной дороге, 62 из которых произошли при переходе путей в неположенных местах, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Чтобы повысить безопасность, на участках устанавливают ограждения, фиксируют нарушения камерой, высаживают труднопроходимые кустарники и наносят специальные краски на края платформ, чтобы бороться с «зайцами».

В ведомстве напоминают, что переходить пути можно только в разрешенных местах, без наушников и телефона, а за нарушение правил предусмотрен штраф 1,5 тысячи рублей.