Более 250 обращений жителей помогли решить в Пушкино в формате выездных встреч

На совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева обсудили итоги приема жителей в формате «выездной администрации». С начала года в Пушкино состоялось 13 таких встреч, в ходе которых на контроль взяли более 250 обращений.

13 июля под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялось очередное совещание. Одной из ключевых тем встречи стала организация работы с обращениями жителей в формате «выездной администрации».

С начала 2026 года в Пушкинском округе прошло 13 встреч с жителями муниципалитета и сотрудниками предприятий. По итогам первого полугодия на контроль взяли более 250 обращений.

Благодаря такому формату взаимодействия с жителями в короткие сроки решаются вопросы, связанные с вывозом мусора, благоустройством дворов и общественных пространств, ремонтом многоквартирных домов, созданием парковочных мест и восстановлением уличного освещения.

За исполнением поручений следят профильные заместители главы округа и депутаты всех уровней. Одним из примеров реализации обращений жителей стало строительство детских площадок в Клязьме и на западной стороне Пушкино. Работы проводятся при участии депутата Московской областной думы Михаила Ждана.

«Такой формат позволяет задавать вопросы представителям власти и профильных служб напрямую, без предварительной записи и подачи письменного заявления. Хочу выразить благодарность депутатам всех уровней за постоянное участие в диалоге с жителями и внимание к их предложениям», — отметил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.