Более 250 недоношенных новорожденных детей спасли в Видном с начала года

Самого маленького младенца в Подмосковье в 2024 году выходили неонатологи Видновского перинатального центра, его вес составил 450 граммов. С начала года в Ленинском округе спасли 258 новорожденных с экстремально низкой массой тела.

По словам пресс-службы администрации Ленинского городского округа, врачи перинатального центра в Видном в этом году выходили самого маленького младенца в Подмосковье весом в 450 граммов.

«От восьми до 10% беременностей заканчиваются преждевременными родами. Малыши появляются на свет недоношенными, и мы создаем нашим торопыжкам комфортные условия для выхаживания. Современное оборудование помогает нам, и в дальнейшем ребятишки ничем ни отличаются от своих сверстников», — сказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Видновского перинатального центра Елена Трифонова.

Свыше тысячи недоношенных детей с массой тела от полутора килограммов выходили в Видновском перинатальном центре за 11 лет.

Отметим, что в учреждении здравоохранения трудятся порядка 600 специалистов. Это акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи. Среди них около 20 докторов и кандидатов медицинских наук. Каждый год перинатальный центр занимает ведущие позиции во всероссийских профессиональных рейтингах учреждений родовспоможения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».