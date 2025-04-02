Более 250 многоквартирных домов отремонтируют в Одинцове за три года

У 183 домов отремонтируют кровли, в 99 — реконструируют инженерные системы, у 70 — обновят фасады. В 12 многоквартирных домах проведут замену лифтов. При этом в 2024 году по многим показателям процент выполненных работ оказался значительно ниже запланированного. По внутренним инженерным системам — менее 44%, кровлям — 53%, фасадам — 59%, фундаментам — чуть больше 33%. Все невыполненные работы перенесли на 2025 год.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул важность своевременного и полного возмещения ущерба, нанесенного квартирам подрядными организациями. Необходимо установить максимальный срок открытия страховых случаев, ограничив его десятью днями.