Более 250 многоквартирных домов отремонтируют в Одинцове за три года

В программу капремонта 2023–2025 годов в Одинцовском округе включили 268 многоквартирных домов. План работы наметили на совещании, которое прошло в администрации муниципалитета.
У 183 домов отремонтируют кровли, в 99 — реконструируют инженерные системы, у 70 — обновят фасады. В 12 многоквартирных домах проведут замену лифтов. При этом в 2024 году по многим показателям процент выполненных работ оказался значительно ниже запланированного. По внутренним инженерным системам — менее 44%, кровлям — 53%, фасадам — 59%, фундаментам — чуть больше 33%. Все невыполненные работы перенесли на 2025 год.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул важность своевременного и полного возмещения ущерба, нанесенного квартирам подрядными организациями. Необходимо установить максимальный срок открытия страховых случаев, ограничив его десятью днями.
Кабинет ультразвуковой диагностики открыли в родильном доме в Подольске
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро
Глава РФПИ вынес на голосование судьбу диалога России и США
Гуманитарную помощь с пасхальным куличами отправили из Подольска в зону СВО
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 2 апреля
Коллектив из Подольска победил на всероссийском фестивале циркового искусства
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте