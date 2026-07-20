Более 250 метров канализации отремонтируют в Лыткарине к ноябрю

В Лыткарине продолжается капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от камеры № 1‑1 до очистных сооружений на Парковой улице. После ввода объекта более качественным и бесперебойным водоотведением смогут пользоваться 30 тысяч жителей округа.

Протяженность обновляемого участка — 260 метров. Сейчас строители выполняют второй из пяти запланированных технологических этапов. Уже проложено 20% трубопровода диаметром 600 миллиметров, а также смонтировано 75% стального футляра диаметром 1020 миллиметров.

В рамках проекта обустроят двухниточный коллектор. Это две параллельные линии, способные работать как вместе, так и по отдельности. Преимущество такой схемы в том, что ремонт или устранение аварии на одной линии не потребует остановки водоотведения. Кроме того, такая система повышает пропускную способность. Завершить работы планируют до конца ноября.

Как отметил глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев, с начала года надежность систем водоснабжения и водоотведения уже повысилась более чем для 35 тысяч человек. Было модернизировано почти 5,5 километра сетей, а также 11 водозаборных узлов и станций водоочистки. До конца года планируется завершить работы еще на 79 объектах — это улучшит качество коммунальных услуг для свыше 200 тысяч жителей региона. Общий объем инвестиций в модернизацию систем в текущем году составит 12,4 миллиарда рублей.

«Каждый этап работ ведем персонально в рамках еженедельных штабов и выездов на стройплощадки. Особое внимание в программе уделяем объектам, где ранее фиксировались системные проблемы и поступали обращения граждан», — сказал Григорьев.