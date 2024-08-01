Более 250 легкоатлетов приняли участие в полумарафоне в Воскресенске

Пятый юбилейный полумарафон «Коломинские овраги» организовали в городском округе Воскресенск. Он собрал свыше 250 спортсменов со всего Подмосковья, Москвы и Рязани.

С каждым годом число участников полумарафона увеличивается: пять лет назад в забеге состязались 30 бегунов, в этот раз их было уже более 250. Спортсмены преодолевали несколько дистанций: два километра, пять километров, 10,5 километра и полумарафон — 21 километр.

«Наше соревнование всегда собирает много молодежи, но также и ветераны участвуют. Приглашаю к нам всех. Бежать нужно обязательно», — сказал организатор марафона Евгений Коломин.

Недалеко от города Воскресенск в лесном массиве распложена трасса полумарафона. На своем пути легкоатлеты преодолели спуски и подъемы, повороты и мостики. Эта дистанция привлекает и начинающих, и опытных спортсменов. Преодолеть ее может любой желающий независимо от возраста.