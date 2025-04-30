Более 250 лавочек обновили в Истре с начала года

С начала весны в муниципальном округе Истра отремонтировали и обновили 254 лавочек. Также привели в порядок: урны, ограждения.

Делается это для того, чтобы улучшить внешний вид придомых территорий, также, чтобы жители могли отдохнуть во дворе с комфортом. В месяц наведения чистоты и порядка коммунальные службы занимались в том числе обновлением малых объектов благоустройства. Так, силами УК АО «Истринская теплосеть» привели в порядк не только скамейки, но и 174 урны. Что касается ограждений, то их отремонтировали и обновили у 69 подъездов многоквартирных домов.

В управляющей компании подсчитали, что процент выполненных работ по покраске лавочек и урн – составляет 70, а ограждения покрашены у 60% подъездов.

Другая управляющая компания в этом сезоне отремонтировала 14 лавочек, а покрасила около 40. А новых урн установили 30 штук. Так процент выполненных работ по покраске на всех малых формах превышает 60.