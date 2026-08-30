Более 250 курсантов филиала академии РВСН приняли присягу в Серпухове

В Серпухове состоялась торжественная церемония принятия воинской присяги курсантами филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого. Более 250 молодых военнослужащих сделали первый официальный шаг на пути к профессиональному становлению и будущей офицерской службе.

Для каждого курсанта этот день стал важной вехой, открывающей новый этап обучения и военной подготовки.

В этом году филиалу академии исполнилось 85 лет. За время работы здесь подготовили более 35 тысяч офицеров. Сегодня в филиале обучаются около 600 курсантов, а ежегодно выпускается порядка 800 специалистов по различным направлениям — от эксплуатации ракетных комплексов и систем управления до информационных и инженерно-технических специальностей.

За высокими показателями стоит ежедневная работа преподавателей, командиров и самих курсантов.

«Благодарю начальника филиала генерал-майора Михаила Баитова и весь коллектив за высокий уровень подготовки будущих офицеров», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Серпухов сохраняет статус одного из центров подготовки военных кадров. Обучение будущих офицеров в филиале академии РВСН остается важной частью воинских традиций города.

«Желаю курсантам успехов в учебе, выдержки и уверенности в выбранном пути. Пусть годы обучения в Серпухове станут для каждого из них хорошей основой для дальнейшей службы», — добавил Алексей Шимко.