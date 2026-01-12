Более 250 крыш очистили от снега в Павлово-Посадском округе

Работа по расчистке кровель многоквартирных домов от снега и наледи активно продолжается в городском округе. С начала 2026 года специалисты управляющих организаций и подрядных служб обработали более 250 крыш.

Рабочие чистят кровли как вручную, так и механизированным способом, удаляют снежные «шапки» и наледь. Особое внимание уделяют домам с интенсивным пешеходным трафиком: рядом с входными группами, детскими площадками и тротуарами, остановками общественного транспорта. Перед началом очистки территории внизу ограждают, при необходимости выставляют предупреждающие знаки и временно ограничивают проход.

Все мероприятия по очистке крыш проводятся в плановом и усиленном режиме, с учетом погодных условий и обращений жителей. Такая работа позволяет снизить риски схода снежных масс и образования сосулек на карнизах.

Управляющим организациям поручено своевременно обследовать кровли, водосточные системы и козырьки подъездов, не допуская накопления снежных масс и образования опасной наледи. Очистка крыш в округе будет продолжена до стабилизации погодных условий.