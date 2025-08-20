Более 250 километров теплосетей подготовили к отопительному сезону в Балашихе

Городской округ Балашиха активно готовится к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Юров, комментируя итоги видеоконференции под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Главной темой совещания стала готовность муниципалитетов к зимнему периоду с акцентом на обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения. В Балашихе завершена подготовка 54 котельных, а семь из них находятся на этапе профилактического ремонта. Эти работы включают комплекс мероприятий по проверке и обслуживанию оборудования, чтобы предотвратить возможные неисправности и аварии зимой. Такой подход позволяет поддерживать котельные в рабочем состоянии и гарантировать стабильное теплоснабжение.

Кроме того, к эксплуатации готовы 481 километров водопроводных сетей. Специалисты провели тщательную проверку их состояния, целостности и надежности. Также подготовлены 367 километров сетей водоотведения и 1443 многоквартирных дома. Особое внимание уделяется социальным объектам — школам, детским садам, больницам. Сергей Юров поручил ускорить их подготовку к отопительному сезону, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей.

«Наша задача — завершить все планово-профилактические ремонты и приемку жилого и социального фонда до 1 сентября. Это позволит нам войти в отопительный сезон без сбоев», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

Подготовка к зиме в городском округе идет полным ходом, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение и комфорт для жителей. Все работы выполняются в соответствии с графиком, а контроль за их качеством остается приоритетом для администрации Балашихи.