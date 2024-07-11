Более 250 ярмарок провели в Подмосковье с начала лета

Более 250 ярмарок прошли с начала лета в Подмосковье. До конца июля проведут еще около 180.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Кесрелян, жителям региона пришелся по душе такой формат покупок, так как именно на ярмарке можно потрогать, попробовать и выбрать самостоятельно понравившиеся продукты.

«Радует, что особый спрос присутствует на товары наших, подмосковных фермеров — всего в Подмосковье насчитывается более 760 крестьянских хозяйств. И предлагают наши земляки качественные продукты», — пояснил Кесрелян.

Он добавил, что получить торговое место на ярмарке могут все желающие. Для это представителям фермерских хозяйств необходимо связаться с организаторами, телефоны которых указаны в соответствующем реестре. Либо же обратиться в администрацию того или иного городского округа.

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