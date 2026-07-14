Более 250 гектаров земли обработают от борщевика в Серпухове в 2026 году

13 июля на оперативном совещании глава округа Алексей Шимко обсудил борьбу с борщевиком Сосновского и газовую безопасность. От сорняка уже обработали 145 гектаров — это 57% от намеченного плана.

Общая площадь пораженных борщевиком земель составляет более 476 гектаров. Подрядная организация применяет комплексный метод: механическое скашивание с последующей химической обработкой гербицидами. Для консультаций жители и собственники участков могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (4967) 12-81-74. В работе осталось 108 гектаров земли.

Также на совещании обсудили газовую безопасность. В округе газифицировано 1420 многоквартирных домов — это 71 758 квартир. Филиал «Мособлгаза» ежегодно проводит техническое обслуживание оборудования. При выявлении недостатков подача газа может быть приостановлена. Сейчас в целях безопасности отключено 12 домов — это 266 квартир. Основная причина — недопуск специалистов жителями. За нарушения правил эксплуатации предусмотрена административная ответственность.

На совещании также анонсировали общеобластное мероприятие «Ночь в парке», которое начнется 18 июля в 16:00 в парках Серпухова.