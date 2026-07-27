Более 250 детей приняли участие в 3-й смене лагеря «Дубравушка» в Воскресенске

В детском оздоровительном лагере «Дубравушка» в Воскресенске продолжается третья смена, которая завершится 6 августа. Ее тематика — «Как приручить дракона, или Путешествие в Средневековье».

Старший вожатый лагеря Дмитрий пояснил, что программа смены посвящена миру фэнтези. В качестве источников вдохновения используются такие произведения, как «Властелин колец», мультфильм «Как приручить дракона» и другие. Все общелагерные мероприятия выдержаны в единой стилистике. Например, на днях ребята искали сбежавших драконов. Также в программу включены венецианский бал и карнавал.

Поскольку недавно завершился чемпионат мира по футболу, организаторы решили провести турнир среди отрядов. Первый отряд усиленно готовился к своему матчу. Помимо основной программы, в лагере доступны дополнительные услуги, в том числе лазертаг и конные прогулки. Всего в третьей смене участвуют порядка 260 детей.