Более 250 детей отдохнут в спортивном лагере «Дубравушка» в Воскресенске

Фото: Медиасток.рф

В спортивно-оздоровительном лагере «Дубравушка» в Воскресенске началась первая смена. На отдых прибыли около 280 детей.

Для ребят подготовлено разнообразие активностей. Они смогут заняться йогой, поучаствовать в спортивных соревнованиях и мастер-классах.

Также в рамках первой смены дети смогут научиться готовить различные блюда, посетив кулинарные мастер-классы.

Отметим, что в этом году в лагере «Дубравушка» в Воскресенске отдыхают дети из Москвы, Балашихи, Орехово-Зуева, Коломны и других городов Подмосковья. В общей сложности за три месяца спортивно-оздоровительный лагерь посетят около тысячи детей.

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