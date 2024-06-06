Более 250 детей отдохнут в спортивном лагере «Дубравушка» в Воскресенске
В спортивно-оздоровительном лагере «Дубравушка» в Воскресенске началась первая смена. На отдых прибыли около 280 детей.
Для ребят подготовлено разнообразие активностей. Они смогут заняться йогой, поучаствовать в спортивных соревнованиях и мастер-классах.
Также в рамках первой смены дети смогут научиться готовить различные блюда, посетив кулинарные мастер-классы.
Отметим, что в этом году в лагере «Дубравушка» в Воскресенске отдыхают дети из Москвы, Балашихи, Орехово-Зуева, Коломны и других городов Подмосковья. В общей сложности за три месяца спортивно-оздоровительный лагерь посетят около тысячи детей.
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