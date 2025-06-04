Более 250 детей отдохнут в первую смену в лагере «Дубравушка» в Воскресенске

В спортивно-оздоровительном лагере «Дубравушка» в Воскресенске стартовала первая смена. Отдохнуть и набраться сил приехали 266 ребят.

Для юных участников вожатые организовали разнообразные мероприятия: занятия йогой и ушу, спортивные состязания, творческие и танцевальные мастер-классы.

Всего этим летом в лагере запланировано четыре смены: «Киновселенная», где дети познакомятся с процессом создания фильмов; «Квест», в рамках которого ребята будут выполнять разные задания; «Путешествие во времени», посвященное изучению истории; и «Наукоград» — встречи с учеными и исследователями. Каждая смена длится три недели.

В этом году отдохнуть в Воскресенске приехали дети в возрасте от семи до 16 лет из Москвы, Орехово-Зуева, Коломны, Егорьевска и других городов Подмосковья.

Всего за лето лагерь примет около тысячи детей.