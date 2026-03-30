Более 250 человек приняли участие в турнире по цигуну в Балашихе

В спортивном комплексе «Орион» в Балашихе 28 марта прошел турнир по оздоровительному цигуну «Энергия долголетия — сила в движении!». В мероприятии приняли участие более 250 человек из Москвы и шести городов Московской области.

Цигун — древняя китайская система, сочетающая мягкие физические упражнения, дыхательные практики и работу с внутренней энергией. Эта практика зарекомендовала себя как эффективный инструмент для укрепления здоровья и поддержания активного долголетия. Участники турнира продемонстрировали плавные и гармоничные движения, а также силу духа и стремление к внутреннему равновесию.

В турнире приняли участие председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и депутат Совета депутатов Марина Жирова, которые поддержали участников и отметили важность подобных мероприятий.

«Искренне восхищаюсь активной жизненной позицией и неиссякаемой энергией наших долголетов! Благодарю за отличную организацию Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Балашихинский“ и лично его директора Ольгу Алексеевну Садилову, а также Всероссийскую федерацию Цигун», — отметил Геннадий Попов.

Регулярные занятия цигуном помогают укрепить иммунитет, улучшить общее самочувствие и обрести внутреннюю гармонию. Участники турнира стали доказательством того, что активная жизнь возможна в любом возрасте.