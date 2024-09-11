Более 250 человек приняли участие в легкоатлетическом забеге в Видном

Улицы Видного перекрыли для легкоатлетического забега к 95-летию Ленинского округа. Состязания собрали более 250 человек.

Первыми на старт вышли самые юные легкоатлеты: мальчики и девочки в возрасте от шести до девяти лет. Они пробежали 500 метров. Затем на дистанциях длиной один и два километра соревновались ребята постарше, а на самый популярный четырехкилометровый маршрут вышли бегуны в возрасте от 16 до 67 лет. На финише участникам вручал медали олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

«День города все празднуют по-разному: кто-то — спортивно, кто-то любит в компании с семьей выезжать за город. Тут все отлично — мероприятие на интенсивном уровне. Ребята конкурируют, для всех купили медальки», — поделился спортсмен.

На главной праздничной сцене состоялось награждение победителей и призеров как в личном, так и в командном зачете. Поздравить жителей Ленинского округа с 95-летним юбилеем прибыл министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.