Более 250 человек приняли участие в детском турслете в Химках

Первый день слета запомнился ребятам контрольно-туристским маршрутом и спортивным ориентированием. Еще дети и родители приняли участие в конкурсе «Представление команд», сверстали свою газету и спели песни у костра. Затем участники ночевали на поляне слета, а утром они отправились на зарядку.

Второй день начался с экологического конкурса. Участники решали различные задачи и ребусы на тему туризма, экологии и биологии. Затем соревновались в спортивном туризме – пешеходном спринте. Для каждой возрастной группы определили индивидуальную дистанцию, которая включала в себя переправу по бревну, спуск и подъем по перилам.

«Проводить такие туристические слеты уже стало доброй традицией. Это не просто спортивное мероприятие, это возможность для юных химчан открыть для себя мир природы, научиться работать в команде, проявить свои лидерские качества и получить массу позитивных эмоций», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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