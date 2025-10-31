Более 250 человек написали научно-технологический диктант в Подмосковье

В Орехово-Зуеве прошел третий всероссийский диктант, организованный совместно с «Единой Россией». Тема этого года — «Технология Победы». Участники проверяли знания в области инженерных разработок и научных открытий, которые помогли победить в Великой Отечественной войне.

Мероприятие прошло на площадках Государственного гуманитарно-технологического университета. В диктанте участвовали студенты, старшее поколение, а также представители «Единой России».

«Мы с коллегами по депутатскому корпусу тоже приняли участие в диктанте, было познавательно. А для студентов это стимул лучше ознакомиться с историей России», — отметил глава фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Дмитрий Нестеров.

Победителей интеллектуального испытания ждут призы форума «Технопром». Кроме того, 100 лучших участников получат сертификаты, которые подтвердят их технологический интеллект.

В 2024 году в диктанте участвовали около трех тысяч человек из 22 регионов России.