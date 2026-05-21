Более 25 участков дорог отремонтируют в Балашихе в 2026 году

Капитальный ремонт пройдет на 27 участках автодорог в Балашихе. Их реконструкция запланирована в рамках народной программы «Единой России».

Общая протяженность обновляемых участков составит более 21 километра, а вместе с тротуарами площадь ремонта достигнет почти 160 тысяч квадратных метров. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Балашихи стало одной из тем форума «Доверие», который прошел 15 мая в «Заре».

«Современный житель проводит значительную часть жизни в дороге. И качество этой дороги напрямую определяет, сколько времени он проведет с семьей, а сколько потеряет в пробке. За последние пять лет в Балашихе построены путепроводы через железнодорожные пути, которые соединили Горьковское и Носовихинское шоссе. Теперь пробки в Салтыковке — в прошлом. Еще три путепровода на Горьковском шоссе обеспечили сквозное движение транзитного транспорта, поэтому жители Балашихи стали меньше времени проводить в пути», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Одним из важнейших событий последних лет для Балашихи стал запуск Московского центрального диаметра № 4. Благодаря проекту жители округа получили современную систему наземного метро с комфортными поездами, удобными пересадками и высокой частотой движения.

Сейчас в округе продолжается активная модернизация дорожной инфраструктуры в районе строящейся больницы в Ольгино. Комплексная реконструкция затронет улицы Струве, Шестую, Бояринова, Пролетарскую, а также Носовихинское шоссе. Реализация проекта позволит значительно повысить транспортную доступность нового медицинского учреждения и разгрузить прилегающие микрорайоны.

«Развитие транспорта и дорожной инфраструктуры для Балашихи — вопрос стратегический. Город активно растет, появляются новые микрорайоны, увеличивается нагрузка на дорожную сеть. Именно поэтому мы системно работаем на перспективу, а не точечно закрываем проблемы», — отметил глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

Параллельно продолжается обновление общественного транспорта. С 2021 года на маршруты округа вышло более 250 новых автобусов. Современный низкопольный транспорт адаптирован для маломобильных пассажиров, родителей с детскими колясками и пожилых жителей. За последние годы в городе открыли девять новых муниципальных маршрутов, скорректировали схемы движения 22 маршрутов и оборудовали свыше 30 новых остановочных пунктов.