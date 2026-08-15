Более 2,5 тысячи заявлений подано в Губернский колледж в Серпухове

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» продолжается приемная кампания 2026 года — по состоянию на 13 августа в приемную комиссию подано более 2,5 тысячи заявлений на 515 бюджетных мест. Конкурс на востребованные специальности в сферах образования, права, безопасности, промышленности и робототехники остается стабильно высоким.

С 11 августа в колледже начались профильные вступительные испытания. Абитуриенты специальностей «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах» проходят комплексный экзамен, включающий психологическое тестирование и проверку уровня владения русским языком. Испытания проходят в корпусе на улице Фирсова.

Для поступающих на направления «Технологии индустрии красоты» и «Изобразительное искусство и черчение» организован экзамен по рисунку. 13 августа в корпусах на улице Фестивальной и улице Горького пройдут испытания по живописи.

На базе стадиона «Спартак» проходят нормативы для абитуриентов специальностей «Физическая культура», «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Правоохранительная деятельность». Для этих направлений важны не только знания, но и физическая подготовка, выносливость и сила характера.

Прием документов завершается 15 августа. После этого начнется этап зачисления на основании конкурсных баллов и результатов вступительных испытаний. Губернский колледж сегодня является точкой притяжения для тех, кто хочет не просто получить диплом, а найти свое призвание.