Более 2,5 тысячи выпускников будут сдавать госэкзамены в Чехове

В этом году 595 одиннадцатиклассников Чехова будут сдавать Единый государственный экзамен, а ГИА — 1956 девятиклассников. Проверка знаний в округе проходит на базе девяти пунктов приема.

Глава округа Михаил Собакин рассказал, что для сдачи экзаменов дополнительно закупили оргтехнику, ноутбуки и расходные материалы.

Основной период аттестации девятиклассников длится с 21 мая по 2 июля. Одиннадцатиклассники сдают единый госэкзамен с 23 мая по 4 июля. Ребят доставляют к учебным заведениям школьными автобусами.

Допуск учеников в пункты проведения экзаменов начинается с 09:00. Перед началом экзаменов все объекты обследуют кинологи, что позволяет исключить потенциальные угрозы и обеспечить полную безопасность.

В течение всего периода сдачи экзаменов медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов будут дежурить во всех пунктах приема.

Выпускники уже сдали ЕГЭ по физике и обществознанию. Впереди ребят ждут экзамены по информатике, биологии, географии и иностранным языкам.