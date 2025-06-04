Более 2,5 тысячи выпускников будут сдавать госэкзамены в Чехове
В этом году 595 одиннадцатиклассников Чехова будут сдавать Единый государственный экзамен, а ГИА — 1956 девятиклассников. Проверка знаний в округе проходит на базе девяти пунктов приема.
Основной период аттестации девятиклассников длится с 21 мая по 2 июля. Одиннадцатиклассники сдают единый госэкзамен с 23 мая по 4 июля. Ребят доставляют к учебным заведениям школьными автобусами.
Глава округа Михаил Собакин рассказал, что для сдачи экзаменов дополнительно закупили оргтехнику, ноутбуки и расходные материалы.
Допуск учеников в пункты проведения экзаменов начинается с 09:00. Перед началом экзаменов все объекты обследуют кинологи, что позволяет исключить потенциальные угрозы и обеспечить полную безопасность.
В течение всего периода сдачи экзаменов медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов будут дежурить во всех пунктах приема.
Выпускники уже сдали ЕГЭ по физике и обществознанию. Впереди ребят ждут экзамены по информатике, биологии, географии и иностранным языкам.
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