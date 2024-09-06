Более 2,5 тысячи региональных дорог обновили в Подмосковье за лето

Более 70% от всего количества региональных трасс опорной сети России к концу года приведут в нормативное состояние. В московской области обновят более 600 километров покрытия на 299 участках дорог.

По словам заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина, дороги опорной сети имеют стратегическое значение для развития страны. Они формируют транспортный каркас, по которому движется большой поток машин, грузов и пассажиров.

В Московской области продолжается дорожный сезон. Специалисты завершают ремонт дорог, в том числе входящих в опорную сеть — уже выполнено 90% работ, на некоторых участках предстоит нанести разметку и укрепить обочины.

«В настоящее время порядка 2,5 тысяч региональных дорог, входящих в опорную сеть Подмосковья, на 94,5% находятся в нормативном состоянии», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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