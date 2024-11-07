Более 2,5 тысячи человек посетили музей спорта в Чехове за 2 года

Музей «Верность спорту храня» в чеховском училище олимпийского резерва № 4 объединил свыше двух тысяч уникальных экспонатов, связанных с победами россиян на всемирных соревнованиях. За два года здесь побывали 2,5 тысячи человек, о чем сообщили в Минспорте Подмосковья.

В музее представлены образцы формы российских спортсменов. Можно увидеть, как менялись парадные костюмы олимпийцев от Атланты 1996 года до Токио в 2020-м. В экспозиции также есть личные вещи чемпионов.

На стеллажах представлена история гандбола, водного поло, синхронного плавания, бокса, хоккея, легкой атлетики, футбола, фехтования и других видов спорта. Здесь можно увидеть редкие и уникальные экспонаты, предоставленные легендарными спортсменами России, и работы художников «Спорт в живописи».

Отдельный стенд посвятили хоккеистам, а в футбольной экспозиции есть мяч с автографами игроков сборной Португалии с чемпионата мира 2018 года. Команда во главе с Криштиану Роналду во время Мундиаля жила в Подмосковье.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (49672) 64-683.